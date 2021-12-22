Смертельное ДТП в Николаевской области: грузовик смял легковушку (видео)

На трассе не разминулись две машины.

На автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" вблизи с. Весняное в Николаевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись грузовик DAF и "ВАЗ-2106".

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Водитель и пассажир легковушки от полученных телесных повреждений погибли.

Событие квалифицировано по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц".

Напомним, в Днепре водитель легковушки совершил опасный маневр на мосту, после чего автомобиль взлетел с большой высоты.

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