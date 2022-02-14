Смертельное ДТП в Николаевской области: машина опрокинулась после столкновения, водитель умер (фото)

На месте аварии работала полиция.
В Баштанском районе произошло ДТП: погиб водитель и травмировалась несовершеннолетняя пассажирка.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Сегодня, 14 февраля, на автодороге Н-11 "Николаев — Днепр" недалеко от г. Баштанка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика DAF с полуприцепом и "ВАЗ-2105".
После столкновения транспортных средств перевернулась легковушка — 45-летний водитель погиб на месте происшествия, его 13-летнюю пассажирку с телесными повреждениями доставили в больницу. 56-летний водитель грузовика не пострадал.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
Ранее стало известно, что в Одесской области внедорожник сбил маму с младенцем в коляске.
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