Смертельное ДТП в Николаевской области: машина опрокинулась после столкновения, водитель умер (фото)

Смертельное ДТП в Николаевской области: машина опрокинулась после столкновения, водитель умер (фото)

На месте аварии работала полиция.

В Баштанском районе произошло ДТП: погиб водитель и травмировалась несовершеннолетняя пассажирка.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Сегодня, 14 февраля, на автодороге Н-11 "Николаев — Днепр" недалеко от г. Баштанка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика DAF с полуприцепом и "ВАЗ-2105".

После столкновения транспортных средств перевернулась легковушка — 45-летний водитель погиб на месте происшествия, его 13-летнюю пассажирку с телесными повреждениями доставили в больницу. 56-летний водитель грузовика не пострадал.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

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