Смертельное ДТП в Николаевской области: погибли три человека

Полицейские устанавливают все происшествия и причины происшествия.
2 января, на автодороге "Калиновка-Снегиревка" в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Kia Sorento и Volkswagen Polo.
Об этом сообщила полиция Николаевской области.
В результате столкновения транспортных средств водитель и два пассажира Volkswagen Polo от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.
"45-летний водитель Kіа и его 30-летний пассажир с телесными повреждениями разных степеней тяжести были госпитализированы", – говорится в сообщении.
Виновнице аварии грозит до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Напомним, в ночь на 28 декабря во время комендантского часа в Соломенском районе Киева произошла смертельная авария с участием электрокара Tesla.
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