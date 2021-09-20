Смертельное ДТП в Николаевской области: у водителя не было шансов выжить

Смертельное ДТП в Николаевской области: у водителя не было шансов выжить

Мужчина от полученных травм погиб на месте.

В Николаевском районе полицейские расследуют ДТП, в котором погиб водитель "Москвича".

Об этом сообщили в полиции.

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На автодороге Николаев — Коравелове 61-летний водитель допустил выезд за пределы проезжей части и перевернулся. От полученных телесных повреждений руководитель погиб на месте.

Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП, проводятся следственные действия.

Напомним, в Винницкой области автомобиль Chery Tiggo врезался в мотоблок "Зубр". В ДТП погибла 20-летняя беременная девушка. Водитель мотоблока скрылся с места ДТП.

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