Смертельное ДТП в Николаевской области: водитель погиб, когда ремонтировал грузовик (фото)

Смертельное ДТП в Николаевской области: водитель погиб, когда ремонтировал грузовик (фото)

Мужчина получил смертельные травмы.

На автодороге Н-11 "Николаев-Днепр" произошло смертельное ДТП. Погиб один из водителей грузовика.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

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45-летний водитель грузовика DAF не справился с управлением и допустил столкновение с другим грузовым автомобилем, стоявшим на обочине дороги, а водитель выполнял ремонтные работы.

ГУ Нацполиции в Николаевской области

От полученных телесных повреждений 57-летний водитель погиб на месте, а другого водителя с травмами разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Следователи квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УКУ “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего”.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

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