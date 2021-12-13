Смертельное ДТП в Николаевской области: водитель погиб, когда ремонтировал грузовик (фото)

Мужчина получил смертельные травмы.
На автодороге Н-11 "Николаев-Днепр" произошло смертельное ДТП. Погиб один из водителей грузовика.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
45-летний водитель грузовика DAF не справился с управлением и допустил столкновение с другим грузовым автомобилем, стоявшим на обочине дороги, а водитель выполнял ремонтные работы.
От полученных телесных повреждений 57-летний водитель погиб на месте, а другого водителя с травмами разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.
Следователи квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УКУ “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего”.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, что в Луцке возле торгового центра автомобиль влетел в толпу людей, переходивших дорогу по "зебре". За рулем автомобиля находился 16-летний парень.
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