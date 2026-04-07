Смертельное ДТП в Одессе: столкнулись маршрутка и микроавтобус, есть погибшее

ДТП в Одессе

В Одессе утром 7 апреля на улице Балковской произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и микроавтобуса. Погиб человек.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Детали об аварии в Одессе

По предварительным данным Нацполиции, транспортные средства двигались в одном направлении, когда произошло столкновение. В результате аварии погибла одна пассажирка общественного транспорта, еще несколько человек получили травмы разной степени тяжести. Точное количество пострадавших устанавливают.

Как добавляют в полиции, водители обоих транспортных средств будут проверены на состояние опьянения. А после установления всех обстоятельств будет решаться вопрос о правовой квалификации ДТП.

В настоящее время движение транспорта на участке дороги затруднено. Водителей призывают учитывать ситуацию при планировании маршрута и соблюдать правила дорожного движения.

«И еще раз призываем неукоснительно соблюдать ПДД. Будьте осторожны и внимательно следите за дорожной обстановкой», — отметили правоохранители.

Ранее в Хмельнитчине произошло жуткое ДТП . В результате аварии 28-летняя женщина погибла на месте, а ее двое детей в возрасте 1 и 6 лет получили тяжелые травмы и попали в реанимацию. Как стало известно, вблизи села Давыдковцы столкнулись автомобили Mazda CX-5 и Daewoo Matiz. По данным полиции, за рулем кроссовера находился 39-летний мужчина из Кропивницкого, его задержали. Основной удар пришелся именно на малолитражку, в которой находилась погибшая вместе с детьми. Травмы получила и пассажирка другого авто, но ее не госпитализировали. По факту аварии открыто уголовное производство, водителю грозит до 8 лет тюрьмы.