Смертельное ДТП в Одессе: водитель наехал на супругов
В Одессе под колеса машины попал мужчина, он скончался на месте. Его жену доставили в больницу.
В Одессе 43-летний водитель легкового автомобиля наехал на супругов, которые переходили дорогу. В результате мужчина погиб, а женщина получила серьезные травмы.
О деталях сообщили в полиции региона.
«43-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на 48-летнего мужчину и его 45-летнюю жену, которые пересекали дорогу в неустановленном для этого месте. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, к сожалению, погиб, женщину доставили в больницу с многочисленными травмами», — говорится в сообщении ведомства.
Водителя проверяют на состояние опьянения. Следствие продолжается.
