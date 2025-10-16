Смертельное ДТП в Одессе: водитель наехал на супругов

На месте аварии

Реклама

В Одессе 43-летний водитель легкового автомобиля наехал на супругов, которые переходили дорогу. В результате мужчина погиб, а женщина получила серьезные травмы.

О деталях сообщили в полиции региона.

«43-летний водитель автомобиля Renault совершил наезд на 48-летнего мужчину и его 45-летнюю жену, которые пересекали дорогу в неустановленном для этого месте. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, к сожалению, погиб, женщину доставили в больницу с многочисленными травмами», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Водителя проверяют на состояние опьянения. Следствие продолжается.

Напомним, во Львовской области произошла авария — водитель скончался за рулем. Автомобиль влетел в бетонный памятник.