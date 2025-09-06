Смертельное ДТП в Одесской области: что известно о гибели дочери экс-мэра Килии Бойченко (фото)

Павел Бойченко с дочерью / © Facebook/Павло Бойченко

В городе Измаил Одесской области вечером 5 сентября 19-летний водитель автомобиля BMW на высокой скорости сбил 22-летнюю девушку на пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась на месте. Погибшей оказалась дочь бывшего мэра Килии Павла Бойченко.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, и Думская.

Инцидент случился около 22:00 на проспекте Независимости. Водитель, двигаясь на большой скорости, не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате наезда девушку отбросило на другую сторону дороги.

Водитель не пострадал. Проверка на состояние алкогольного опьянения показала, что он был трезв.

Смерть девушки подтвердила ее семья. Экс-мэр Килии Павел Бойченко написал на своей странице в Facebook: «Дитятко мое… доченька… прости, что не уберег тебя, ангелочек мой… пусть на небе тебе будет уютно…».

Правоохранители задержали 19-летнего водителя. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства назначен ряд судебных экспертиз, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

