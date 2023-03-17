Смертельное ДТП в Одесской области: грузовик разбил легковушку и перевернулся (фото)

Один из водителей выехал на встречную полосу.

На трассе "Одесса — Рени" произошло ДТП. Погиб один человек. Еще троих – доставили в больницу.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 47-летний житель села Новосельское, двигаясь на легковом автомобиле "ВАЗ", совершал обгон грузовых автомобилей и выехал на встречную полосу, где столкнулся с одним из грузовиков IVECO под управлением 51-летнего жителя Одессы.

В результате аварии погиб 42-летний односельчанин водителя "ВАЗ". Водителей легкового автомобиля доставили в Ренийскую центральную городскую больницу с травмами. Водителей проверяют на состояние алкогольного опьянения.

На месте происшествия работали сотрудники территориального подразделения полиции. В настоящее время устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Винницкой области к 10 годам заключения приговорили водителя, сбившего супругов. Они погибли на месте.

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