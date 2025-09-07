Смертельное ДТП в Одесской области: легковушка врезалась в дерево, погибли дети

ДТП / © Полиция Одесской области

В Одесской области легковушка врезалась в дерево и перевернулась, в результате чего погибли двое несовершеннолетних девушек, еще трое пассажиров вместе с водителем доставлены в больницу с травмами.

Об этом сообщили в полиции ГУП полиции в Одесской области.

Трагедия случилась вечером 6 сентября около 22:00 на дороге между селами Каменское и Виноградовка Арцизской громады, что на юге Одесской области.

По предварительным данным, 22-летняя водитель автомобиля Opel Astra не справилась с управлением, авто слетело с дороги, врезалось в придорожное дерево и перевернулось.

В машине вместе с ней было четверо односельчан: 22-летняя женщина со своим 15-летним братом и две девушки в возрасте 13 и 14 лет. Именно они и погибли в результате аварии. Других пассажиров и водителя с многочисленными травмами госпитализировали. Проверка показала, что водитель была трезвая.

На место прибыли следователи и патрульные. По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Женщина-водитель задержана, решается вопрос о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в городе Измаил Одесской области 5 сентября 19-летний водитель автомобиля BMW на высокой скорости сбил 22-летнюю девушку на пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась на месте. Погибшей оказалась дочь бывшего мэра Килии Павла Бойченко.