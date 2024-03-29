Смертельное ДТП в Одесской области: невнимательный водитель наехал на припаркованный грузовик (фото)

Виновник аварии будет отвечать перед законом.
В Одесской области произошло смертельное ДТП. На месте работали правоохранители.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Правоохранители установили, что водитель бензовоза, двигаясь в направлении Киева, наехал на припаркованный на обочине грузовой автомобиль MAN с полуприцепом.
В результате аварии один мужчина погиб на месте, другого с разными травмами доставили в местную больницу.
Водитель бензовоза в аварии не пострадал. Проверка водителей на состояние опьянения показала, что они были трезвыми.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Водителю бензовоза следователи сообщили о подозрении. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Решается вопрос об избрании ему в суде меры пресечения.
Напомним, во Львовской области водитель сбил двух 10-летних девушек на самокате: одна из них погибла.
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