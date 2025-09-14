ТСН в социальных сетях

Украина
33
1 мин

Смертельное ДТП в Одесской области: от мотоблока во время движения оторвался прицеп

В Савранской громаде в аварии погиб мужчина — медики не смогли его спасти.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Одесской области в Савранской громаде произошло смертельное ДТП. Погиб мужчина.

Об этом сообщили в полиции региона.

Полицейские предварительно установили, что во время движения мотоблока с полуприцепом, на котором, кроме 33-летнего водителя, находились два пассажира — его 33-летняя жена и 54-летний дядя, произошло разъединение полуприцепа с мотоблоком.

«Пассажир получил травмы, от которых, к сожалению, скончался до приезда скорой. Супруги не пострадали», — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проводят расследование и вставляют все причины аварии.

Санкция статьи предусматривает за это преступление наказание до пяти лет лишения свободы.

33
