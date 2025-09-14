- Дата публикации
Смертельное ДТП в Одесской области: от мотоблока во время движения оторвался прицеп
В Савранской громаде в аварии погиб мужчина — медики не смогли его спасти.
В Одесской области в Савранской громаде произошло смертельное ДТП. Погиб мужчина.
Об этом сообщили в полиции региона.
Полицейские предварительно установили, что во время движения мотоблока с полуприцепом, на котором, кроме 33-летнего водителя, находились два пассажира — его 33-летняя жена и 54-летний дядя, произошло разъединение полуприцепа с мотоблоком.
«Пассажир получил травмы, от которых, к сожалению, скончался до приезда скорой. Супруги не пострадали», — говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители проводят расследование и вставляют все причины аварии.
Санкция статьи предусматривает за это преступление наказание до пяти лет лишения свободы.
