Смертельное ДТП в Одесской области: от мотоблока во время движения оторвался прицеп

На месте аварии

В Одесской области в Савранской громаде произошло смертельное ДТП. Погиб мужчина.

Об этом сообщили в полиции региона.

Полицейские предварительно установили, что во время движения мотоблока с полуприцепом, на котором, кроме 33-летнего водителя, находились два пассажира — его 33-летняя жена и 54-летний дядя, произошло разъединение полуприцепа с мотоблоком.

«Пассажир получил травмы, от которых, к сожалению, скончался до приезда скорой. Супруги не пострадали», — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проводят расследование и вставляют все причины аварии.

Санкция статьи предусматривает за это преступление наказание до пяти лет лишения свободы.

