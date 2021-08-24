Смертельное ДТП в Одесской области: водитель влетел в дерево и погиб (фото)

Пассажир получил серьезные травмы.
53-летний водитель BMW, двигаясь из Одессы в сторону Измаила, не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
От полученных травм мужчина погиб на месте, а его пассажира в тяжелом состоянии доставили в местную больницу.
Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.
Ранее стало известно, что в Одессе на улице Маршала Малиновского водитель грузовика наехал на женщину, которая переходила дорогу.