Смертельное ДТП в Одесской области: водитель влетел в дерево и погиб (фото)

Смертельное ДТП в Одесской области: водитель влетел в дерево и погиб (фото)

Пассажир получил серьезные травмы.

53-летний водитель BMW, двигаясь из Одессы в сторону Измаила, не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а его пассажира в тяжелом состоянии доставили в местную больницу.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

Ранее стало известно, что в Одессе на улице Маршала Малиновского водитель грузовика наехал на женщину, которая переходила дорогу.

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