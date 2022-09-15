Смертельное ДТП в Полтавской области: один из водителей не выжил после столкновения (фото)

После столкновения автомобилей жителя Черкасской области доставили в реанимацию. Однако пострадавший скончался.

В Миргородский райотдел полиции поступила информация о ДТП, которое произошло на автодороге Миргород — Большая Багачка, возле поворота на село Вовнянка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины.

По предварительной версии следствия, произошло столкновение автомобиля Mitsubishi и автомобиля "ВАЗ-2107".

В результате ДТП водителя Mitsubishi, жителя Черкасской области, в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Миргородской больницы. К сожалению, спасти мужчину не удалось – он умер.

По этому факту ДТП следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством Миргородской окружной прокуратуры, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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