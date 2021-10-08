Смертельное ДТП в Полтавской области: водитель нанизал отбойник

Мужчина получил смертельные травмы.

На трассе на Полтавщине легковушка врезалась в отбойник. Водитель погиб на месте.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

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Авария произошла на трассе Киев — Харьков — Довжанский вблизи села Алексеевка Лубенского района. 42-летний водитель легковушки Volkswagen Caddy во время движения въехал в отбойник. От полученных травм он погиб на месте.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ивано-Франковской области водитель сбила пешехода и покинула место аварии. Мужчину обнаружили на дороге без сознания. Умер он в больнице.

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