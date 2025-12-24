ТСН в социальных сетях

Смертельное ДТП в Прилуках: полицейская, насмерть сбившая ребенка, вышла под залог

За полицейскую, насмерть сбившую ребенка в Прилуках, внесли залог.

Руслана Сивак
Полицейская, сбившая насмерть 6-летнего ребенка в Прилуках,

Полицейская, сбившая насмерть 6-летнего ребенка в Прилуках

Полицейская, подозреваемая в совершении смертельного наезда на 6-летнюю девочку в Прилуках, вышла из-под стражи. За нее внесли залог в размере 242240 гривен.

Эту информацию подтвердили в территориальном управлении Государственной судебной администрации в Черниговской области в ответ на запрос «Общественного».

Что известно о ДТП?

Напомним, в Прилуках Черниговской области 10 декабря полицейские служебным автомобилем сбили двух человек. В результате аварии погиб ребенок и была травмирована женщина. Горожане утверждают, что машина ехала без маячков и не подавала звуковых сигналов и пыталась обогнать фуру. А по предварительным данным полиции, наряд ехал по вызову с включенными маячками. Руководство Нацполиции инициировало служебное расследование, а полицейских отстранили от службы.

Деснянский райсуд Чернигова 11 декабря избрал меру пресечения полицейской, которая служебным авто сбила насмерть 6-летнюю девочку в Прилуках. Речь идет о содержании под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 242 тыс. грн.

Смертельное ДТП в Прилуках Черниговской области, которое совершил экипаж патрульной полиции, попало на видеорегистратор автомобиля.

