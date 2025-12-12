ДТП в Прилуках: суд решил судьбу полицейской, которая насмерть сбила ребенка

Задержанная по делу о ДТП в Прилуках полицейская на судебном заседании

Деснянский райсуд Чернигова 11 декабря избрал меру пресечения полицейской, которая служебным авто сбила насмерть 6-летнюю девочку в Прилуках. Речь идет о содержании под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 242 тыс. грн.

Об этом сообщает «Суспильне Чернигив».

На судебном заседании полицейская рассказала, что управляла служебным авто и ехала на вызов об аварии. По словам задержанной, на машине работали проблесковые маячки, и она собственноручно трижды подавала звуковой сигнал.

Так, сотрудница полиции утвердительно ответила на вопрос судьи, нажимала ли она сигнал. А на вопрос о том, почему он постоянно не работал, сказала, что «но когда везут воина, то люди часто не реагируют на сигнал. А когда по два-три подаешь (короткие сигналы), то они лучше реагируют».

Руководитель Черниговской областной прокуратуры Сергей Дейнека настаивал в суде на мере пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, поскольку, по его мнению, задержанная полицейская может скрываться и влиять на свидетелей и коллег.

В то же время защитница задержанной, Леся Вертелецкая, просила суд избрать более мягкую меру пресечения — домашний арест.

«Применено содержание под стражей, поскольку подозрение обосновано и, учитывая обстоятельства этого дела, существуют риски, на которые ссылалась сторона обвинения. Однако, не настолько вероятные, чтобы запретить вам внести залог. Залог в том размере, который определен, будет обеспечивать выполнение этих рисков и гарантировать надлежащее процессуальное поведение», — пояснил решение суда судья Богдан Крапивный.

Дейнека сказал журналистам, что, скорее всего, прокуратура будет подавать апелляцию.

Напомним, 10 декабря в Прилуках служебный автомобиль полиции сбил двух человек на пешеходном переходе. В результате ДТП погиб ребенок и была травмирована женщина. По предварительным данным полиции, наряд ехал на вызов с включенными маячками. Однако очевидцы утверждают, что авто двигалось без маячков и звукового сигнала и пыталось обогнать фуру. Руководство Нацполиции инициировало служебное расследование, а полицейских отстранили от службы.