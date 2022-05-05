Смертельное ДТП в Ровенской области: 17-летний юноша получил 60% ожогов, пока спасал свою маму

Самый молодой пассажир автобуса, попавшего в ДТП с бензовозом и микроавтобусом в Ровенской области, сейчас борется за жизнь. Во время аварии 17-летний парень пытался спасти свою мать, однако она скончалась, а молодой человек получил 60% ожогов тела.

Вадиму Скрипцу всего 17 лет. В декабре 2021 года он потерял отца, а недавно решил эвакуировать в Польшу свою мать.

Об этом сообщила народная депутат и член комитета Верховной Рады по правам человека Ирина Суслова в Сети 5 мая.

"Недавно парень принял волевое решение: эвакуировать мать в Польшу. С Нежина семья отправилась в Киев, откуда отправилась в направлении Львова, видимо, в последнюю поездку в своей жизни", – говорится в сообщении.

По информации депутата, автобус, в котором ехала семья Вадима, въехал в уже горевший бензовоз. У пассажиров было мало времени, чтобы выбраться из автобуса. Однако парень не мог бросить свою мать. К тому моменту он уже получил ожоги, но все равно пытался спасти маму, пока еще мог стоять на ногах. К сожалению, женщина погибла на месте, а Вадим сам получил 60% ожогов.

Сейчас парень находится в тяжелом состоянии в ожоговом центре Ровно. Рядом с ним находится тетя Елена. Вадим нуждается во многих дорогих операциях, которые могут стоить около 50 тыс. дол. – непомерную для семьи сумму.

"В условиях войны найти такие большие средства крайне тяжело, практически невозможно. Ему 17… У него еще вся жизнь впереди, он еще может жить, радоваться победе Украины над агрессором, создать собственную семью в свободной и независимой Украине, если мы поможем! Друзья, вы можете дать ему надежду на жизнь, силы, чтобы бороться дальше!” – призвала Суслова.

Напомним, 3 мая в Ровенской области произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса, бензовоза и рейсового автобуса. Погибли 26 из 38-ми человек.

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