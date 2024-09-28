Смертельное ДТП в Ровенской области: автоцистерна врезалась в блокпост, погиб полицейский (фото)

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства аварии.

Сегодня, 28 сентября, на трассе Киев-Ковель-Ягодин произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

"Предварительно водитель автоцистерны DAF, 64-летний житель города Кременчуг, по неустановленным пока причинам врезался в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей. В результате ДТП погиб 40-летний полицейский. Еще два человека, 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий, получили тяжелые травмы и находятся в больнице", — говорится в сообщении ведомства.

Фото: ГУНП в Рівненській області

Водитель грузовика получил незначительные телесные повреждения.

Следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК РФ. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Черниговской области мотоциклист разбился о трактор, его 13-летняя пассажирка оказалась в больнице.

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