Смертельное ДТП в Ровенской области: правоохранитель на собственном авто врезался в велосипед

В Ровенской области правоохранителю сообщили о подозрении за смертельное ДТП в состоянии опьянения.

В Ровенской области правоохранитель стал фигурантом дела о смертельном ДТП: он сбил женщину на электровелосипеде и скрылся с места происшествия. Мужчине сообщили о подозрении, ведь, по версии следствия, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как сообщили в ГБР, трагедия произошла 2 января 2026 года в селе Орвяница около 21:40. Правоохранитель на собственном авто врезался в велосипед, который двигался впереди в том же направлении.

По информации ГБР, несмотря на то, что участок дороги был хорошо освещен, водитель существенно превысил скорость. В результате сильного удара 40-летняя женщина скончалась на месте. Вместо того чтобы вызвать скорую помощь, виновник аварии просто покинул место преступления.

Сообщается, что беглеца задержали на следующий день. В тот момент он уже находился в состоянии детоксикации от алкоголя. Хотя фигурант отказался проходить проверку прибором «драгер», следствие назначило специальный анализ крови для определения степени опьянения.

По данным ГБР, правоохранителю грозит до 10 лет лишения свободы за нарушение ПДД в состоянии опьянения и оставление человека в опасности. Ровенская областная прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Следственные действия продолжаются для установления всех деталей этого дела.

