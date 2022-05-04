Смертельное ДТП в Ровенской области: полиция установила личности всех участников ужасной автокатастрофы

На Ровенщине правоохранители установили личности всех участников смертельной автокатастрофы.
В результате ДТП погибли 26 украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Как стало известно, водитель автомобиля "Mercedes-Benz Vito пытался обогнать другой автомобиль, выехал на встречную полосу и влетел на скорости в бензовоз. Уже после этого грузовик не разминулся с автобусом Neoplan, который вез людей в Польшу.
Все участники ДТП из Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Хмельницкой областей.
“Правоохранители установили места проживания всех пострадавших, среди которых 12 мужчин (6 погибли) и 26 женщин (20 погибли). Среди жертв автокатастрофы двое 17-летних подростков. Всего в автобусе находились несколько семей”, — рассказали в Нацполиции.
Напомним, что ДТП произошло на трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области.
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