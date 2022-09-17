Смертельное ДТП в Ровенской области: водитель сбил велосипедистку и скрылся (фото)

В Сарнах на Ровенщине погибла велосипедистка — ее сбил автомобиль под управлением 32-летнего мужчины.

Виновник инцидента с места происшествия скрылся, но его разыскали благодаря камерам видеонаблюдения.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Автомобиль "ВАЗ-2109" в Сарнах наехал на 49-летнюю велосипедистку, которая ехала на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении.

Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

"Просмотрев запись с камер видеонаблюдения, установили его местонахождение. Патрульные полицейские разыскали мужчину по месту жительства. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: алкотестер показал 1,71 промилле", — отметили в ведомстве.

Водитель полицейский был задержан. За совершенное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее стало известно, что в Винницкой области авто сбило насмерть двух ребят 19 и 20 лет.

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