Смертельное ДТП на Львовщине: погибла женщина, есть раненые дети

Смертельное ДТП в Шептицком / © Национальная полиция Украины

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В Шептицком во Львовской области произошло жуткое ДТП. В результате столкновения автомобилей известно о погибшей женщине и четырех раненых. ДТП произошло 13 июня около 10:40 на улице Радеховской.

Об этом сообщают в полиции Львовской области.

Смертельное ДТП в Шептицком: что известно

По данным полиции области, вчера, 13 июня, произошло столкновение автомобилей Renault Megane, которым управляла 35-летняя водитель, и Peugeot Partner, за рулем которого находилась 58-летняя женщина.

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От травм водитель Peugeot Partner погибла на месте. Вторая женщина и три пассажира автомобиля, мальчики в возрасте 8 и 11 лет и 36-летний мужчина, получили ранения и были госпитализированы.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Водителю Renault Megane грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять авто на срок от трех лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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ДТП: последние новости

Напомним, в Печерском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария произошла на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Князей Острожских.

По предварительной информации столичных правоохранителей, 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не предпочел в движении автомобиль «BMW». В результате столкновения «BMW» выехал на обочину, где сбил пешехода.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, спасти потерпевшего не удалось — от полученных тяжелых травм он скончался по дороге в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства и детали этой трагедии.

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