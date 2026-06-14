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Смертельное ДТП на Львовщине: погибла женщина, есть раненые дети
В Шептицком во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения погибла 58-летняя женщина, еще четверо человек, среди которых двое детей, попали в больницу.
В Шептицком во Львовской области произошло жуткое ДТП. В результате столкновения автомобилей известно о погибшей женщине и четырех раненых. ДТП произошло 13 июня около 10:40 на улице Радеховской.
Об этом сообщают в полиции Львовской области.
Смертельное ДТП в Шептицком: что известно
По данным полиции области, вчера, 13 июня, произошло столкновение автомобилей Renault Megane, которым управляла 35-летняя водитель, и Peugeot Partner, за рулем которого находилась 58-летняя женщина.
От травм водитель Peugeot Partner погибла на месте. Вторая женщина и три пассажира автомобиля, мальчики в возрасте 8 и 11 лет и 36-летний мужчина, получили ранения и были госпитализированы.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Водителю Renault Megane грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять авто на срок от трех лет.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
ДТП: последние новости
Напомним, в Печерском районе Киева произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Авария произошла на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Князей Острожских.
По предварительной информации столичных правоохранителей, 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не предпочел в движении автомобиль «BMW». В результате столкновения «BMW» выехал на обочину, где сбил пешехода.
Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, спасти потерпевшего не удалось — от полученных тяжелых травм он скончался по дороге в больницу. Полицейские выясняют все обстоятельства и детали этой трагедии.