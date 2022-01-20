Смертельное ДТП в Сумской области: на встречной полосе фура смяла легковушку (фото)

Смертельное ДТП в Сумской области: на встречной полосе фура смяла легковушку (фото)

Водитель получил смертельные травмы и скончался на месте.

На автодороге Кипти-Глухов-Бачевск, неподалеку от города Кролевец, произошло смертельное ДТП. Один из водителей погиб.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

27-летний водитель грузового автомобиля Mersedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21099". 64-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", в рамках которого устанавливаются все обстоятельства этого события.

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Напомним, во Львовской области авто переехало насмерть 31-летнего мужчину.

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