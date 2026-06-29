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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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164
Время на прочтение
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Смертельное ДТП в Сумской области: погиб водитель легковушки, среди пострадавших дети

Из-за аварии на Сумщине погиб человек.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Вчера, 28 июня, в селе Комишанка Роменского района произошло ужасное ДТП . Есть жертва.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Детали о ДТП

Как стало известно, столкнулись Volkswagen Passat и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. На место приехали следователи и криминалисты. По предварительным данным, 74-летний водитель легковушки выезжал на главную дорогу и не пропустил микроавтобус, из-за чего и произошло столкновение.

Водитель Volkswagen погиб на месте. Ранения получили водитель микроавтобуса и восемь пассажиров, среди них трое детей.

Полиция открыла уголовное производство и устанавливает все детали аварии.

Как мы писали, в Хмельницком на железнодорожном переезде поезд «Чоп – Киев» столкнулся с легковым автомобилем . В результате аварии погибли двое 18-летних пассажиров — девушка и парень. Еще два человека находятся в больнице. На месте происшествия работали экстренные службы и стражи порядка, которые выясняли обстоятельства трагедии.

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Дата публикации
Количество просмотров
164
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