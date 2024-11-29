Смертельное ДТП в Тернопольской области: грузовик столкнулся с легковым автомобилем

В Тернопольской области произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки. Один человек погиб, еще двое госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Оба пострадавших и жертва – жители Збаражской громады Тернопольской области.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции Тернопольщины.

"Авария произошла на дороге Тернополь-Лановцы, неподалеку от села Низшие Лубянки. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с ВАЗ-21099. Пассажирка легкового авто 1958 года рождения от полученных травм погибла. Водителя и еще одного человека госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели ГСЧС деблокировали водителя и пассажиров из легкового автомобиля. Следователи открыли уголовное производство в соответствии с частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

У водителей взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Следствие продолжается.

Напомним, во Львовской области 26 ноября в результате тройного автостолкновения один человек погиб, еще один получил травмы. Виновник ДТП выехал на встречную полосу.

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