Смертельное ДТП в Винницкой области: столкнулись грузовик и микроавтобус

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
6 января, около 17.30, на объездной дороге Винницы произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Transporter и MAN.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
По информации полиции, при выезде на главную дорогу, пострадавший не предпочел в движении другим участникам, выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение.
"В результате столкновения 59-летний водитель минивэна, житель Винницы, получил травмы несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.
В полиции добавили, что 50-летний водитель грузовика, житель Хмельницкой области, не пострадал.
По этому факту следователями следственного управления расследуется уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
Напомним, на Раховщине произошло ДТП, во время которого автомобиль взлетел в реку, а его 35-летняя пассажирка погибла.
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