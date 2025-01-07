Смертельное ДТП в Винницкой области: столкнулись грузовик и микроавтобус

6 января, около 17.30, на объездной дороге Винницы произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Transporter и MAN.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

По информации полиции, при выезде на главную дорогу, пострадавший не предпочел в движении другим участникам, выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение.

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"В результате столкновения 59-летний водитель минивэна, житель Винницы, получил травмы несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что 50-летний водитель грузовика, житель Хмельницкой области, не пострадал.

По этому факту следователями следственного управления расследуется уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Место происшествия

Напомним, на Раховщине произошло ДТП, во время которого автомобиль взлетел в реку, а его 35-летняя пассажирка погибла.

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