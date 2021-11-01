Смертельное ДТП в Житомирской области: два пассажира погибли, водитель — в реанимации

Водитель выехал на встречную полосу.
В Брусилове произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека. Водитель получил серьезные травмы.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
50-летний водитель автомобиля "ГАЗ" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Magnum.
В результате аварии водитель автомобиля "ГАЗ" получил тяжелые телесные повреждения — мужчину госпитализировали в реанимацию. Двое его пассажиров, жители Киева в возрасте 67 и 94 лет, погибли на месте.
Продолжается выяснение всех обстоятельств смертельного ДТП.
Ранее стало известно, что на автодороге Н-23 "Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье" вблизи с. Новошевченково произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Погибли трое детей.