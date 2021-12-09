Смертельное ДТП в Житомирской области: мужчина травмировался, а жена скончалась на месте

Смертельное ДТП в Житомирской области: мужчина травмировался, а жена скончалась на месте

Водитель выехал на встречную полосу.

На 133 километре автодороги Киев – Ковель близи села Майдановка произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легковушки с грузовиком погибла пассажирка легкового автомобиля "ВАЗ", а водитель получил травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Житомирской области.

Водитель автомобиля "ВАЗ", 59-летний житель Малинского общества, двигаясь по автодороге, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Renault под управлением 56-летнего жителя райцентра.

В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения, а его 61-летняя жена погибла на месте происшествия.

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Напомним, полицейскому, совершившему смертельное ДТП в пригороде столицы, объявили о подозрении. Сейчас 32-летний капитан полиции из Вышгорода — под стражей. Ему должны избрать меру пресечения.

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