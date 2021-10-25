Смертельное ДТП в Житомирской области: погибли супруги

Водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии.
В селе Березовка произошло дорожно-транспортное происшествие — столкнулись автомобили "ВАЗ" и Volkswagen, два человека погибли, еще двое пассажиров травмированы.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
Водитель микроавтобуса Volkswagen двигаясь по улице, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2101", которым управлял 67-летний житель Коростышевской громады.
В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ" и его 57-летняя жена погибли на месте. Двое пассажиров микроавтобуса, 28-летняя жительница Киевской области и 40-летняя киевлянка, получили травмы — женщин госпитализировали.
При обследовании у водителя Volkswagen зафиксировали состояние алкогольного опьянения — 1,6 промилле алкоголя, при норме 0,2 промилле.
В полиции начали досудебное расследование.
Напомним, в Одесской области водитель насмерть сбил 10-летнего мальчика.