Смертельное ДТП в Житомирской области с участием нардепа: ДБР завершило расследование

В ДБР завершили расследование уголовного производства в отношении народного депутата Украины, совершившего смертельное ДТП в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Сообщается, что событие произошло на трассе Киев-Чоп в селе Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября 2023 года.

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"Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Установлено, что депутат вопреки требованиям ПДД двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости", — говорится в сообщении.

В частности, камеры на трассе Киев – Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч. Одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия.

Это подтвердила и фототехническая экспертиза.

ДТП в Житомирской области с участием нардепа — что известно

В Житомирской области 3 ноября на трассе Киев-Чоп нардеп Андрей Николаенко насмерть сбил своим авто 18-летнюю девушку. Она погибла на месте. Политик подтвердил факт аварии, пообещал содействовать следственным действиям и заверил, что был трезв и не нарушал ПДД.

Стали известны новые подробности о жертве трагического ДТП в Житомирской области с участием народного депутата Андрея Николаенко – местной жительнице, 18-летней Виктории Назаровой.

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