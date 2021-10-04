Смертельное ДТП в Житомирской области: столкнулись грузовик и легковушка

Два человека погибли на месте происшествия.
На 130 километре автомобильной дороги Киев — Ковель произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись грузовик и легковушка.
Об этом сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Патрульные обеспечили охрану места дорожно-транспортного происшествия и вызвали спасателей и скорую помощь.
Оформлением материалов занимались следователи.
Напомним, на автодороге Р-81 вблизи с. Любомировка 22-летний водитель автомобиля Mercedes выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. Двое пассажиров пострадали, один погиб. Водитель после ДТП скрылся.