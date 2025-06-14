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Смертельное ДТП во Львовской области: микроавтобус сбил велосипедиста
Велосипедиста сбили насмерть на трассе «Киев — Чоп».
Вечером 13 июня на автодороге «Киев — Чоп» в селе Ожидов Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб велосипедист.
Об этом сообщили во Львовской ОГА.
Около 22:50 водитель Renault Master, 1998 года рождения из Луцка, двигаясь в направлении Львова, сбил велосипедиста — жителя села Ожидов 1984 года рождения, который ехал в том же направлении. От полученных травм пострадавший погиб на месте.
Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, 13 июня (пятницу) на дороге Ренн-Ле-Ман во Франции произошла серьезная авария с участием автобуса с украинскими номерами. По предварительной информации, в ДТП погибли по меньшей мере четыре человека, а среди пострадавших есть дети.