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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Смертельное ДТП во Львовской области: микроавтобус сбил велосипедиста

Велосипедиста сбили насмерть на трассе «Киев — Чоп».

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
ДТП

ДТП / © УНИАН

Вечером 13 июня на автодороге «Киев — Чоп» в селе Ожидов Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб велосипедист.

Об этом сообщили во Львовской ОГА.

Около 22:50 водитель Renault Master, 1998 года рождения из Луцка, двигаясь в направлении Львова, сбил велосипедиста — жителя села Ожидов 1984 года рождения, который ехал в том же направлении. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 13 июня (пятницу) на дороге Ренн-Ле-Ман во Франции произошла серьезная авария с участием автобуса с украинскими номерами. По предварительной информации, в ДТП погибли по меньшей мере четыре человека, а среди пострадавших есть дети.

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