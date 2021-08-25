Смертельное ДТП во Львовской области: погибли три человека, в том числе ребенок

Смертельное ДТП во Львовской области: погибли три человека, в том числе ребенок

После столкновения один из автомобилей загорелся.

В с. Попели Дрогобычского района на автодороге Т-14-15 "Мостиска-Самбор-Борислав" столкнулись легковые автомобили. После столкновения возник пожар в одном из авто.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"В результате ДТП погибли три человека (из них 1 ребенок, 2005 года рождения) и травмированы 6 человек (из них 1 ребенок, 2004 года рождения), которые с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали двух пострадавших и двух погибших с помощью аварийно-спасательного инструмента.

Напомним, на Закарпатье в ДТП погибла 23-летняя девушка, еще двое детей пострадали.

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