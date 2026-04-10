Смертельное ДТП возле Коломыи: водитель погиб после наезда на косулю

Смертельное ДТП возле Коломыи

Неподалеку от Коломыи 10 апреля произошло серьезное ДТП. Водитель наехал на животное, которое резко выбежало на дорогу, но не справился с управлением. Косуля выскочила прямо под колеса.

В полиции сообщают, что в результате мужчина съехал в кювет. Водитель погиб на месте.

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Сегодня около 13:35 на объездной дороге автодороги Н-10 сообщения Стрый — Черновцы — Мамалыга водитель автомобиля Volkswagen Transporter не справился с управлением.

На трассу выбежало дикое животное, вероятнее всего, косуля.

Мужчина случайно сбил животное, съехал в кювет и погиб от полученных травм. В автомобиле также была пассажирка — ее госпитализировали. Женщина получила телесные повреждения.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Фото: Национальная полиция Украины

Что делать, если на трассу выбегает дикое животное

В случае если на трассу выбегает дикое животное, необходимо резко зажать тормоза. Однако не стоит выкручивать руль хаотично. Резкий маневр может быть опаснее, чем само столкновение. Особенно если машина едет на большой скорости.

Попытка объехать животное на большой скорости может снести машину в кювет. В вечернее время следует использовать дальний свет фар, чтобы лучше видеть дорогу.

В лесистых зонах, где есть знаки животных, следует сбавлять скорость, чтобы резко не встретить диких зверей на дороге.