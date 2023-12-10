Смертельное избиение военного на Одесчине: подозреваемых выпустили из-под стражи (фото)

Военный, которого жестоко избили в Одесской области, впоследствии скончался в больнице.
В Одесской области 2 ноября в больнице скончался военный Юрий Куприч, которого жестоко избили в Черноморске. Коллегия Одесского апелляционного суда 5 декабря окончательно определила меру пресечения Кириллу Котляру и Владимиру Изюмскому, подозреваемых в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть старшего сержанта Юрия Куприча.
Как пишет издание "Альтернатива", Котляру и Изюмскому суд избрал меру пресечения в виде личной поруки, которые были возложены на пятерых командиров воинской части разного уровня, где они проходят службу.
В настоящее время продолжается следствие, проводятся экспертизы. Срок завершения досудебного расследования – 25 декабря.
Что известно о смерти Юрия Куприча
Военного Юрия Куприча жестоко избили в Черноморске. Избиение попало на камеру видеонаблюдения.
Как установлено следствием, Котляр Кирилл Викторович и Изюмский Владимир Юрьевич, также военнослужащие, в момент конфликта находились возле магазина в городе Черноморск, где у них возник конфликт по поводу прохождения военной службы с Юрием Купричем. После чего произошла драка.
Юрий Куприч упал на землю на правую сторону и оказался в беспомощном состоянии, Кирилл Котляр и Владимир Изюмский начали наносить ему многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу.
В результате чего Юрию Купричу были причинены тяжкие телесные повреждения, он был доставлен в больницу, где 2 ноября скончался.
25 октября старшина Кирилл Котляр и матрос Владимир Изюмский сами приехали в полицию и признали свою вину.
27 октября следователь судья Ильичевского городского суда Одесской области по ходатайству прокурора избрал им меру пресечения в виде личной поруки.
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