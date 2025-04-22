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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Смертельное нападение тигрицы на работника зоопарка в оккупированном Мариуполе: что известно

Дикое животное атаковало сотрудника зоопарка в оккупированном Мариуполе — человек не выжил.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Тигрица загрызла работника зоопарка

Тигрица Мариупольского зоопарка / © Мариупольский горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе тигрица напала на сотрудника зоопарка, который вошел в вольер, чтобы накормить ее и детенышей. По предварительной информации, животное атаковало сзади, перекусив позвоночник. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Представители зоопарка называют инцидент несчастным случаем, связывая его с халатностью потерпевшего. Однако местные жители не раз обвиняли администрацию в ужасающих условиях содержания животных.

«Раньше многие местные упрекали, что животных этого зоопарка плохо кормят, а условия их содержания сильно ограниченные и ужасные», — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты строят логистический узел в Мариуполе.

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