Смертельное нападение тигрицы на работника зоопарка в оккупированном Мариуполе: что известно

Тигрица Мариупольского зоопарка / © Мариупольский горсовет

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Во временно оккупированном Мариуполе тигрица напала на сотрудника зоопарка, который вошел в вольер, чтобы накормить ее и детенышей. По предварительной информации, животное атаковало сзади, перекусив позвоночник. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Представители зоопарка называют инцидент несчастным случаем, связывая его с халатностью потерпевшего. Однако местные жители не раз обвиняли администрацию в ужасающих условиях содержания животных.

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«Раньше многие местные упрекали, что животных этого зоопарка плохо кормят, а условия их содержания сильно ограниченные и ужасные», — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты строят логистический узел в Мариуполе.