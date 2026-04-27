Смертельная непогода в Украине: трое погибших, сотни городов без света и массовые разрушения

Непогода унесла жизни трех человек в Украине. Из-за падения дерева погиб мужчина в Закарпатье, еще одного убило в автомобиле в Запорожье. Не выжила женщина в Черкассах. На квадроцикл, в котором она ехала, свалилась древесина. В Полтаве пострадал ребенок. Сотни населённых пунктов остались без света, избиты десятки авто, крыши и окна. А еще лило и засыпало снегом.

Детальнее о последствиях рассказала корреспондентка ТСН Анастасия Неверная.

Ужасные последствия непогоды в Украине

В Днепре непогода бурлила несколько часов и успела наделать беды во всех районах. В одном из дворов вывернуто с корнями огромное дерево, буквально раздавило сразу два автомобиля. Господин Петр не стал ждать приезда коммунальщиков, принялся расчищать клумбу под окнами своими силами. Говорит, что во дворе вчера творилось страшное. Да, деревья падали одно за другим, но главное, что люди живы.

Также ветром сорвало крышу магазина и бросило ее обломки на футбольное поле. Разбит стадион и забор, который ограждал. Местная дворница Людмила самостоятельно пыталась навести порядок, однако ее усилий было мало.

В целом на Днепропетровщине бешеный ураган длился несколько часов. Более 160 тысяч домов остались без света. Чтобы его вернуть, энергетики работают до сих пор. Сразу в нескольких районах шквальный ветер повалил и изуродовал стенды со фотографиями погибших героев. На одной из аллей семьи, которые заботятся о памяти павших и неравнодушные прохожие, сразу принялись их чинить.

В Запорожье непогода длилась менее часа, однако привела к трагедии. Ветер повалил ствол на легковой автомобиль — 39-летний водитель погиб на месте. В общей сложности по городу с корнями вывернуло более сотни деревьев, падали светофоры и электроопоры, а часть улиц затопило мощным ливнем. Чрезвычайники со вчерашнего дня пытаются расчистить город.

В Харькове тоже ликвидируют последствия удара стихии — там ранена пожилая женщина. Ее травмировало обломком шифера, который сорвал ветер с соседнего дома. Непогода накануне парализовала жизнь мегаполиса. Из-за шквалов город пережил полный блекаут — электроэнергия исчезла на полчаса. Это привело к остановке метрополитена и всего наземного электротранспорта. Только за сутки харьковские службы обработали более 29 тысяч обращений о поваленных деревьях, сорванных крышах и пожарах, вызванных обрывами проводов.

Ураган бушевал и во Львовском районе — там со школы сорвало крышу. Пострадала и кровля дворца культуры Волыни. В западных областях также фиксировали древопад, массовые обесточивания, пылевые бури и весенние метели.

Очевидно, непогода не спешит покинуть Украину. Последствия удара стихии спасатели и коммунальщики одолевают под ветром и в холоде. Во многих областях снова объявлено штормовое предупреждение.

Как мы писали, в Украине мощный ураган охватил 19 регионов. В результате непогоды погибли три человека, еще восемь получили травмы, среди них — ребенок. Более 700 населенных пунктов остались без электроснабжения, а наибольшие разрушения получили несколько областей, в частности Днепропетровская, Хмельницкая и Киевская. Стихия повредила крыши домов, объекты инфраструктуры и автомобили, а также повлекла за собой многочисленные падения деревьев и аварийные ситуации.

