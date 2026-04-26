Украина
1934
1 мин

Смертельное ненастье в Запорожье: поваленное дерево раздавило авто вместе с водителем (фото)

В Запорожье во время урагана дерево упало на легковой автомобиль, полностью раздавило его, что повлекло за собой гибель 39-летнего водителя.

Вера Хмельницкая
В Запорожье во время урагана дерево упало на легковый автомобиль

В Запорожье 26 апреля во время урагана дерево упало на авто и убило водителя.

Об этом сообщают спасатели ГСЧС.

По информации служб, сильный ветер длился недолго — около 20 минут, однако этого хватило, чтобы нанести серьезные повреждения в городе.

«Во время урагана дерево упало на легковой автомобиль, в котором находился водитель. В результате удара транспортное средство испытало значительные деформации, а мужчину зажало внутри», — сообщают спасатели.

На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, которые с помощью специнструмента деблокировали тело 39-летнего погибшего. Они также распилили сваленное дерево и убрали его с дороги.

К ликвидации последствий непогоды привлекались 8 спасателей и 2 единицы техники ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Напомним, в результате непогоды 26 апреля в Харькове и области произошел масштабный блекаут. Там из-за непогоды отсутствовал свет, а в самом Харькове остановилось метро.

Ненастье в Украине, бурлившее в воскресенье, унесло жизни по меньшей мере двух человек, а более 1100 городов и сел без света.

Еще утром 26 апреля синоптики объявили желтый уровень опасности, предупредив об угрозе повреждения линий электропередач и аварийных ситуациях.

