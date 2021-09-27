Смертельное пытки украинца в Польше: СМИ пишут об отсутствии наркотиков в крови погибшего

Смертельное пытки украинца в Польше: СМИ пишут об отсутствии наркотиков в крови погибшего

Специалисты провели соответствующую экспертизу.

В крови замученного польскими копами украинца Дмитрия Никифоренко не нашли наркотиков.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила Gazeta Wyborcza, рассказали в ТСН.Ранок 27 сентября.

Официальная информация об этом, отмечают журналисты, должна появиться через несколько дней. То есть после того, как обработают окончательный рапорт о причинах смерти украинца.

Следует заметить, что именно это издание в начале сентября ошеломило подробностями гибели 25-летнего Дмитрия Никифоренко в вытрезвителе Вроцлава. Туда его в июле доставили копы. Они заявляли, что парень вел себя неадекватно, поэтому применили к нему газ и наручники.

Впрочем, польские журналисты получили запись с камер видеонаблюдения. На немй они увидели, как шестеро копов били и душили Дмитрия. Сейчас двух полицейских уволили, а четырех отстранили от работы.

Как сообщалось, в Польше на украинском рабочего упала 10-тонная газовая труба. От полученных травм мужчина скончался. Трагический инцидент произошел в населенном пункте Бжозовец вблизи города Гожув Велькопольский на западе Польши.

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