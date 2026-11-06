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Смертельное "развлечение" на железной дороге: в Виннице подросток погиб от удара током
ГСЧС и полиция Винницы выясняют обстоятельства гибели мальчика, который вылез на крышу вагона электропоезда и потерпел смертельное поражение электрическим током.
В Виннице 12-летний мальчик погиб в результате поражения электрическим током на крыше вагона электропоезда. Трагедия произошла вечером 6 ноября.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
Гибель 12-летнего мальчика в Виннице: случившееся на железной дороге
Сообщение о происшествии поступило в полицию около 18:00 6 ноября.
«По предварительной информации, 12-летний винничанин вылез на крышу вагона, находящегося под напряжением. В результате ребенок получил поражение электрическим током и погиб на месте», — сообщили в полиции Винницы.
Спасатели ГСЧС сняли тело ребенка с крыши вагона и передали его правоохранителям.
В ГСЧС призывали родителей объяснять детям опасность таких развлечений.
«Контактная сеть железной дороги находится под высоким напряжением: смертельное поражение током возможно даже без прикосновения к проводам», — подчеркнули спасатели.
Стражи порядка продолжают проверку и выясняют все обстоятельства трагедии.
Напомним, ранее в Киевской области погиб 14-летний парень, который занимался зацепингом — катанием на наружных частях поездов. Случай произошел на железнодорожной станции в селе Малая Александровка Бориспольского района. По данным полиции, подросток неоднократно увлекался столь опасным занятием.