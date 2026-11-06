Смертельное "развлечение" на железной дороге: в Виннице подросток погиб от удара током

В Виннице на крыше вагона погиб 12-летний мальчик

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В Виннице 12-летний мальчик погиб в результате поражения электрическим током на крыше вагона электропоезда. Трагедия произошла вечером 6 ноября.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

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Гибель 12-летнего мальчика в Виннице: случившееся на железной дороге

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 18:00 6 ноября.

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«По предварительной информации, 12-летний винничанин вылез на крышу вагона, находящегося под напряжением. В результате ребенок получил поражение электрическим током и погиб на месте», — сообщили в полиции Винницы.

Спасатели ГСЧС сняли тело ребенка с крыши вагона и передали его правоохранителям.

В ГСЧС призывали родителей объяснять детям опасность таких развлечений.

«Контактная сеть железной дороги находится под высоким напряжением: смертельное поражение током возможно даже без прикосновения к проводам», — подчеркнули спасатели.

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Стражи порядка продолжают проверку и выясняют все обстоятельства трагедии.

© Национальная полиция Винницкой области

Напомним, ранее в Киевской области погиб 14-летний парень, который занимался зацепингом — катанием на наружных частях поездов. Случай произошел на железнодорожной станции в селе Малая Александровка Бориспольского района. По данным полиции, подросток неоднократно увлекался столь опасным занятием.

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