Смертельное столкновение автобуса и зерновоза на трассе Одесса-Киев: есть жертвы и пострадавшие

Рейсовый автобус ехал из Молдовы.
В Одесской области столкнулись рейсовый автобус, который ехал из Молдовы, и зерновоз "МАН". Пострадали пассажиры автобуса: один погиб, четверо доставлены в больницу. Их личности устанавливаются.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Авария произошла около четырех утра возле пгт Любашевка Подольского района. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине.
Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, медики оказывают помощь пассажирам.
Движение транспортных средств на 309 километре автодороги затруднено.
Напомним, у села Новосельское — на трассе Одесса-Рени — столкнулись грузовой DAF и легковой автомобиль Renault. От полученных травм погиб водитель легковушки, его пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу.