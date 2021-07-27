Смертельное столкновение автобуса и зерновоза на трассе Одесса-Киев: есть жертвы и пострадавшие

Смертельное столкновение автобуса и зерновоза на трассе Одесса-Киев: есть жертвы и пострадавшие

Рейсовый автобус ехал из Молдовы.

В Одесской области столкнулись рейсовый автобус, который ехал из Молдовы, и зерновоз "МАН". Пострадали пассажиры автобуса: один погиб, четверо доставлены в больницу. Их личности устанавливаются.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Авария произошла около четырех утра возле пгт Любашевка Подольского района. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, медики оказывают помощь пассажирам.

Движение транспортных средств на 309 километре автодороги затруднено.

Напомним, у села Новосельское — на трассе Одесса-Рени — столкнулись грузовой DAF и легковой автомобиль Renault. От полученных травм погиб водитель легковушки, его пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

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