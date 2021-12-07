Смертельное столкновение маршрутки с фурой под Черниговом: появилось видео

На месте аварии работают спасатели и полиция.

Недалеко от села Брусилов Черниговской области грузовик столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter. По последним данным, в результате аварии погибли 13 человек. Водитель маршрутки погиб, а грузовика – выжил.

Как сообщает ТСН.ua, состояние 5 пострадавших тяжелое и критическое — сейчас они в операционных и интенсивной терапии — среди них и водитель фуры. Еще один пострадавший – это 16 летний мальчик, он в детской больнице.

В полиции области опубликовали видео с места происшествия.

Причину смертельной аварии установит следствие. В настоящее время на месте происшествия работают 10 спасателей и 3 единицы техники. Специалисты ГСЧС деблокируют тела погибших.

Руководитель областной прокуратуры области Сергей Василина назвал предварительную причину ДТП. По его словам, один из возможных факторов, которые могли вызвать аварию – погодные условия.

Ранее полиция Черниговской области предупреждала водителей, что на территории региона 7 и 8 декабря ожидается ухудшение погоды — гололедица, замерзание дождя и мокрого снега на поверхности земли, а также ухудшение видимости на расстояние до 500 метров.

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