Смертельное столкновение: на Николаевщине в страшном ДТП погибла семья (фото)

На автодороге Н-24 не разминулись двигавшиеся во встречном направлении автомобили. На месте погиб водитель иномарки, а также его жена и ребенок.

В Первомайском районе на автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев" произошло смертельное ДТП — столкнулись легковой автомобиль Audi-A6 и грузовик КрАЗ.

Об этом сегодня, 1 ноября, сообщили в полиции Николаевской области.

В результате столкновения транспортных средств 25-летний водитель легковушки, его 31-летняя жена и их 4-месячный ребенок погибли на месте происшествия.

51-летний водитель грузовика и его пассажиры с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в больницу.

Следователи начали уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, вблизи Львова поезд протаранил автомобиль: двое парней погибли на месте ДТП.

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

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