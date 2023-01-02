Смертельное столкновение на Волыни: в ДТП погиб водитель легковушки, врезавшейся в автобус (фото)

Тело погибшего изъяли из автомобиля.
Вблизи с. Песочное Ковельского района произошло ДТП – легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.
Об этом сообщили в ГСЧС Волынской области.
"С помощью спецоборудования бойцы ГСЧС изъяли тело погибшего водителя легковушки, приняли меры для недопущения горения автомобиля", — говорится в сообщении спасателей.
Водитель автобуса травмировался, ему оказали помощь медики скорой.
Напомним, между селами Пастырское и Ротмистровка произошло ужасное ДТП. В результате аварии 68-летний водитель погиб на месте.
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