Смертельное столкновение на Волыни: в ДТП погиб водитель легковушки, врезавшейся в автобус (фото)

Вблизи с. Песочное Ковельского района произошло ДТП – легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

Об этом сообщили в ГСЧС Волынской области.

"С помощью спецоборудования бойцы ГСЧС изъяли тело погибшего водителя легковушки, приняли меры для недопущения горения автомобиля", — говорится в сообщении спасателей.

Водитель автобуса травмировался, ему оказали помощь медики скорой.

Напомним, между селами Пастырское и Ротмистровка произошло ужасное ДТП. В результате аварии 68-летний водитель погиб на месте.

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