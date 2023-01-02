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Смертельное столкновение на Волыни: в ДТП погиб водитель легковушки, врезавшейся в автобус (фото)

Смертельное столкновение на Волыни: в ДТП погиб водитель легковушки, врезавшейся в автобус (фото)

Фото: ГСЧС Украины в Волынской области

Тело погибшего изъяли из автомобиля.

Вблизи с. Песочное Ковельского района произошло ДТП – легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

Об этом сообщили в ГСЧС Волынской области.

"С помощью спецоборудования бойцы ГСЧС изъяли тело погибшего водителя легковушки, приняли меры для недопущения горения автомобиля", — говорится в сообщении спасателей.

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Водитель автобуса травмировался, ему оказали помощь медики скорой.

Напомним, между селами Пастырское и Ротмистровка произошло ужасное ДТП. В результате аварии 68-летний водитель погиб на месте.

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