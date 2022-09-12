Смертельное столкновение на Житомирщине: в жутком ДТП погибли три человека (фото)

На 220 км автодороги "Выступовичи – Могилев-Подольский" произошло столкновение легковушки с грузовиком.

Три человека погибли, еще один человек с травмами попал в реанимацию. Полиция начала досудебное расследование.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, водитель автомобиля Skoda Fabia выехал на встречную полосу для совершения маневра обгона, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком DАF.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель Skoda и пассажиры этого же авто: 49-летняя жительница Калиновской общины Винницкой области и мужчина, личность которого полицейские устанавливают. Еще один пассажир иномарки, 38-летний житель Винницкой области, доставлен в реанимационное отделение Бердичевской больницы.

В настоящее время идет установление всех причин и обстоятельств происшествия.

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