Смертельное столкновение: в Кировоградской области в ДТП погибли трое детей

На трассе столкнулись легковые и грузовые автомобили.
Сегодня ночью на автодороге Н-23 "Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье" вблизи с. Новошевченково Кропивницкого района произошло столкновение легкового и грузового автомобилей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В результате аварии погибли 4 человека, из них трое детей (2005, 2009 и 2010 г.р.).
По данным спасателей, для деблокации тел погибших привлекалось 4 человека и 1 единица техники.
Что привело к ДТП — пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Одессе произошла авария. 60-летний водитель наехал на 81-летнюю женщину, когда та переходила дорогу в неустановленном месте.