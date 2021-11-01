Смертельное столкновение: в Кировоградской области в ДТП погибли трое детей

Смертельное столкновение: в Кировоградской области в ДТП погибли трое детей

На трассе столкнулись легковые и грузовые автомобили.

Сегодня ночью на автодороге Н-23 "Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье" вблизи с. Новошевченково Кропивницкого района произошло столкновение легкового и грузового автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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В результате аварии погибли 4 человека, из них трое детей (2005, 2009 и 2010 г.р.).

По данным спасателей, для деблокации тел погибших привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Что привело к ДТП — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошла авария. 60-летний водитель наехал на 81-летнюю женщину, когда та переходила дорогу в неустановленном месте.

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