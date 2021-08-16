Смертельное столкновение в Николаеве: мотоциклист скончался в больнице (фото)

Мужчина получил серьезные травмы после аварии.
Накануне на перекрестке проспектов Богоявленский и Корабелов произошло ДТП: столкнулись автомобиль Ford Focus и мотоцикл Aprilia.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Мотоциклист с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в больницу. Однако сегодня утром 47-летний мужчина скончался.
Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, причинили тяжелое телесное повреждение".
Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.
Напомним, в Николаевской области 36-летний водитель мотоцикла Mustang не справился с управлением и сбил 20-летнего пешехода, который в это время двигался в попутном направлении. Мотоциклист от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, а пешехода с травмами забрала "скорая".