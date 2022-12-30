Смертельное столкновение в Одесской области: на трассе погиб водитель, устроивший ДТП (фото)

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

На трассе Одесса-Рени произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и двое травмировались.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Авария произошла между селами Монаши и Николаевка-Новороссийская. По данным полиции, водитель автомобиля Hyundai во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda. Водитель Hyundai от полученных травм погиб, а его мать и водителя Mazda забрали в больницу с травмами.

Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

На месте аварии работали сотрудники следственно-оперативной группы по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области и Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Устанавливаются все происшествия.

Напомним, в Коростенском районе Житомирщины произошло ДТП – столкнулись два микроавтобуса. В результате этого три человека погибли, шестеро травмированы.

На Волыни произошла серия ДТП - в Луцке столкнулись сразу три автомобиля

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