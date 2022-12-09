Смертельное столкновение: в Одесской области погиб водитель автобуса, который отдыхал ( фото)

В Одесской области зерновоз влетел в автобус.

На трассе Киев-Одесса произошло жуткое ДТП.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Столкновение между рейсовым автобусом Van Hool и грузовиком Skania с полуприцепом-зерновозом произошло на затяжном подъеме, оба автомобиля ехали в Одессу. В результате аварии погиб водитель автобуса, который на момент ДТП отдыхал. Его напарника, находившегося за рулем, и еще четырех пассажиров госпитализировали. Водитель грузовика не травмировался.

Фото: Полиция Одесской области

Полицейские внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в Олевской громаде Житомирщины автомобиль подорвался на мине — погибли супруги.

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